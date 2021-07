Vrouw steekt uit wraak woning buurman in brand

Een 32-jarige vrouw heeft de woning van een buurman in het district Brokopondo in brand gestoken omdat die op haar broer heeft geschoten. De politie heeft de vrouw in verzekering gesteld.

De politie heeft eerst een 39-jarige man in verzekering gesteld voor het schieten op zijn buurman (38) met een jachtgeweer te Nieuw Gansee in Suriname. De verdachte meldde zich aan bij de politie. Hij en zijn buurman hebben geruime tijd ruzie over de grenzen. Dinsdag liep dit uit de hand waarbij hij schoten heeft gelost op zijn buurman. Het jachtgeweer is in beslag genomen.

De politie stelde een onderzoek in. Het slachtoffer was per eigen gelegenheid geweest voor medische behandeling bij de Medische Zending van Brownsweg. Vandaar uit werd hij met de ambulance vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Naderhand bleek dat de woning van de verdachte in brand stond. De 32-jarige zus van het slachtoffer zou zijn gezien in de omgeving van de brandende woning. Het vermoeden bestaat dat zij de brand heeft gesticht. De woning is geheel afgebrand.