Surinaamse regering betreurt brute moord op president Haïti

President Santokhi en minister Ramdin participeerden vanmiddag in een spoedbijeenkomst van de Caricom Staatshoofden. Dit naar aanleiding van de aanslag en brute moord op president Jovenel Moïse van de republiek Haïti. Ook zijn echtgenote raakte gewond en is opgenomen in het ziekenhuis.

De regering van Suriname betreurt deze aanslag ten zeerste en keurt deze handeling af. Haïti maakt een turbulente politieke periode mee, waarbij centraal staan de organisatie van vrije, algemene en eerlijke verkiezingen. De recente instabiliteit heeft geresulteerd in enorme veiligheidsproblemen, met gewelddadige acties van georganiseerde criminele organisaties.

De Caricom Staatshoofden hebben de afgelopen twee dagen tijdens de 42 ste Caricom Staatshoofden conferentie verschillende malen de zorgwekkende ontwikkelingen in het Caribische eiland besproken en een sterke statement geformuleerd. Helaas, kon de president van Haïti niet participeren in deze conferentie. De kwestie Haïti werd in een besloten sessie van de vergadering besproken.