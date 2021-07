Mikari Telecom start vandaag officieel haar activiteiten

Normann Kleine, meer bekend als internet entrepreneur, woont reeds 10 jaar in zijn geboorteland Suriname. Hij is hier bezig geweest met een R&D team om te onderzoeken welke richting wij op moeten gaan om Suriname de juiste plek te geven in deze digitale wereld. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het opzetten van Mikari Telecom.

Mikari heeft de reeds bestaande faciliteiten uitgebreid. Bij alle toepassingen, zoals Whatsapp kan je alleen maar bellen naar een andere Whatsappgebruiker. Bij Mikari gaan ze verder. Het maakt niet uit of degene die je belt een Mikarigebruiker is of online is. Met Mikari kan je altijd bellen.

Bedrijven kunnen worden aangesloten op het Mikari netwerk en kosten besparen, maar belangrijk is dat zij gratis bereikbaar is voor alle andere Mikarigebruikers. “En daarom is het voor ons belangrijker om zoveel mogelijk mensen op Mikari te registreren. Wij bieden veel meer aan dan alleen bellen.”

De registratie van Mikari is super eenvoudig gemaakt en binnen 30 seconden is men geactiveerd via www.mikari.sr. Overigens is dit geheel in Suriname ontwikkeld en uniek om te zien hoe het werkt. “We zijn er trots op en hopen hiermee een standaard te hebben gezet wat gebruikersvriendelijkheid betreft.”

Op 7 juli aanstaande zal Mikari, onder leiding van Kleine, haar activiteiten officiëel starten. Juli is de keti koti-maand, de maand van vrijheid. Kleine ziet Mikari als het begin van Keti Koti maar dan de digitale ketting, de digitale monopolie zal door deze provider worden doorbroken. Op het gebied van telefonie heeft Skype, Whatsapp een behoorlijke deuk geslagen. Met de komst van nieuwere technologien wordt de laatste monopolie neergehaald. Dat zie je in alle onderdelen van de economie. Telefoonbedrijven zijn zich gaan toeleggen op de data en proberen hun verliezen via data nu af te wentelen op de gebruikers. En ook dat is einde wedstrijd.

Gratis diensten

“Mikari is geboren en iedereen denkt dat wij telefoondiensten gaan aanbieden”, aldus Kleine. “Integendeel, telefonie zoals het nu aangeboden wordt, is binnen een paar jaren voorbij. Maar ook data is een equity, waar wij niet teveel geld in moeten zetten. Je moet een ander verdienmodel maken, want de klant kan de kosten van deze data niet betalen”.

Met Mikari worden er vele diensten aangeboden, waarvan de meesten gratis zijn. Internationaal bellen zal spotgoedkoop zijn. Denk dan aan bellen voor SRD 0.50 per minuut naar Amerika of voor SRD 0.95 naar Brazilie en nog veel meer van zulke tarieven.

“Ons bedrijf beschikt over een wereldwijd vertakt netwerk met veel switchen en servers. En die voordelen van efficiency gaan we nu via een retailtak, Mikari, aanbieden aan onze klanten.” Mikari wordt binnenkort ook in Sierra Leone geïntroduceerd. Andere West Afrikaanse staten volgen snel. Met Trinidad zijn verschillende gesprekken geweest om tussenleverancier te zijn binnen de eilanden. En dat allemaal als Mikari, proud te be a product of Suriname.