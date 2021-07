Man in borst gestoken tijdens gevecht

Een man is maandagavond door een ander met een mes in de linkerborst gestoken, bij zijn appartement aan de Laat en Dadelstraat in Suriname. Het motief is onbekend. Hij moest medische behandeling ondergaan.

De verdachte, die bekendstaat als Poppie, was op bezoek bij een vrouw die ook in het appartement woont. Het slachtoffer zou bedreigd zijn door Poppie. Hij liep daarna naar het appartement van de vrouw waar hij door de verdachte is gestoken.

Een andere appartementsbewoner hoorde gestommel en geschreeuw uit het appartement van de vrouw. Hij zag dat de verdachte en het slachtoffer gewapend waren met een houwer en een mes. De mannen vochten met elkaar.

Poppie verwondde de man en maakte zich met een mes uit de voeten. De Surinaamse politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.