Haïtiaanse president Jovenel Moïse thuis doodgeschoten

Schokkend nieuws uit de regio: de Haïtiaanse president Jovenel Moïse is afgelopen nacht vermoord. Een groep nog onbekende personen is het huis van Moïse in hoofdstad Port-au-Prince afgelopen nacht binnengedrongen en heeft de president doodgeschoten.

De vrouw van Moïse is daarbij gewond geraakt en na de aanslag opgenomen in het ziekenhuis. Interim-premier Joseph omschreef de moord als een “hatelijke, onmenselijke en barbaarse daad”.

In februari gingen er nog duizenden betogers de straat op om te demonstreren tegen de regering van Moïse. Ze verweten hem dat hij er niet in slaagde om corruptie aan te pakken. Ook waren ze boos dat de welvaart maar langzaam stijgt. Ze eisten het vertrek van de president.

Jovenel Moïse is 53 jaar geworden.