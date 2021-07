Dertien sociale instellingen ontvangen noodhulppakketten

Niet alleen burgers worden voorzien van noodhulppakketten van de overheid, maar ook de sociale instellingen krijgen de nodige aandacht. In het kader van het project ‘Landelijke distributie van noodhulppakketten’ zijn op dinsdag 6 juli 2021 aan dertien opvangtehuizen noodhulpakketten verstrekt.

Leden van Bureau Eenheid samen met de manschappen van het Nationaal Leger deden namens de overheid de schenkingen aan de sociale instellingen. Het betreft opvang- en zorginstellingen voor kinderen met een beperking, weeskinderen en senioreburgers. De dertien instellingen zijn: Stichting Liefdevolle Handen, Lotjes Huis, Stichting Stigesu, Huize Albertine, Stichting Prasoro voor het Kind, Mr. Huberstichting, Het Blauwe Nest, Huize Margriet, Stichting Mijnzorg, Annie Crèche, Huize Emma, Kinderhuis Ramoth en Stichting Betheljada. Allen kregen ze rijst, aardappelen, uien, olie en bacoven aangeboden.

Cyfranie Kappar, lid van Bureau Eenheid, zegt dat het heel belangrijk is om ook aandacht te schenken aan de sociale instellingen, omdat de instellingen het harder nodig hebben. “Het project is een uitdaging. We proberen het zo goed mogelijk te doen en het lukt wel. Het stemt goed dat wij ook de kinderen en ouderen in de opvangtehuizen in de bloemetjes mogen zetten”, geeft Kappar aan. Alle leidinggevenden van de instellingen brachten hun dank uit aan de regering.

Het project ‘Distributie noodhulppakketten’ heeft een landelijk karakter. In de verschillende districten en ressorten gaan de betrokken diensten huis aan huis om mensen te voorzien van de steunpakketten. De regering biedt burgers, die vanwege de Covid-19 pandemie en wateroverlast het zeer moeilijk hebben, hiermee een overbruggingssteun.