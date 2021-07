Artsen Academisch Ziekenhuis voor de tweede dag in beraad

Zaal- en SEH-artsen van het Academisch Ziekenhuis in Suriname, zijn dinsdag in actie gegaan. Dit vanwege ontevredenheid over de afspraken rond de salarisaanpassing van de artsen. Vandaag, woensdag 7 juli, is de actie voortgezet.

De actie van de artsen volgt nadat een akkoord, dat getekend zou worden met de directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), ineens strandde. Er waren afspraken gemaakt dat dit op korte termijn zou gebeuren, maar deze zijn volgens de artsen vanuit de zijde van de directie van het AZP niet nagekomen.

De artsen hebben vandaag ook laten weten, dat ze niet te spreken zijn over de manier waarop de Surinaamse minister van Volksgezondheid bepaalde zaken in de media heeft gebracht. Zo zou minister Ramdin het salaris van de artsen hebben besproken in de media, hetgeen niet in goede aarde is gevallen bij hen.