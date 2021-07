Voorstelling ‘Baas’ van Jeffrey Spalburg vanaf vandaag op Netflix

Vanaf vandaag is de voorstelling ‘Baas’ van entertainer Jeffrey Spalburg te zien op Netflix Nederland.

Na vier avondvullende voorstellingen, mag Jeffrey Spalburg zichzelf gerust een Baas noemen. Maar zeg nou eerlijk: “Wie is er nog baas? Wie heeft het nog echt voor het zeggen?” Als je eigen kinderen je de baas zijn en je je chef mag ‘jij en jouwen’? Je iedereen mag uitfluiten en je middelvinger mag ophouden?

In deze gedurfde en vrijmoedige theatervoorstelling probeert comedian Jeffrey Spalburg ook in moeilijke tijden humor te vinden en zegt hij precies waar het op staat. Of dat ook lukt? Je zal verbaasd staan.