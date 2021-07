Storing digitale tv binnenland opgeheven

De storing van de zender voor digitale tv op het Lelygebergte is opgeheven. Een team van Telesur is gisteren met GumAir afgereisd naar de plek. Het is het technische team gelukt om de storing op te heffen waardoor de leefgemeenschappen van Langa Tabiki, Apomatapoe, Gakaba, Stoelmanseiland, Beraju, Clementie Drietabbetje, en Godo Olo wederom beschikken over tv-signalen van ATV.

Door blikseminslag is de zender op het Lelygebergte beschadigd. Deze is intussen vervangen en de beschadigde zender is naar Paramaribo vervoerd voor eventuele reparatie. Indien nog bruikbaar zal die elders weer worden ingezet, om zodoende meer leefgemeenschappen in Suriname te kunnen voorzien van digitale tv.

De looppaden naar de masten in het Lelygebied waren begroeid en moeilijk begaanbaar vanwege omgevallen bomen. Ook moest er steeds rekening gehouden worden met de weerberichten om veilig te kunnen terugvliegen naar Paramaribo.

Vervolgens zijn er werkzaamheden in de planning om de zenders van Apetina, Tepu en Kawemhakan een onderhoudsbeurt te geven, zodat ook daar de tv-signalen optimaal kunnen worden ontvangen, meldt Telesur.