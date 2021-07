Nu ook politiemannen Uitvlugt besmet na corona-uitbraak in cellenhuis

Nadat eerder arrestanten van het politiestation Uitvlugt in Suriname besmet raakten met het coronavirus, zijn nu ook vijf politiemannen van dit bureau positief getest. Hoe de besmetting heeft plaatsgevonden, is onbekend.

Verder zijn twee andere politiemannen in quarantaine. Van hen is het resultaat van de swab nog niet binnen. In totaal zijn dertien arrestanten van het cellenhuis Uitvlugt besmet geraakt met het gevreesde virus.

In eerste instantie raakte een arrestant besmet, die naar het cellenhuis Keizerstraat werd vervoerd. Zijn lotgenoten bleken naderhand ook positief te zijn. Ze werden ook overgebracht naar het cellenhuis van Keizerstraat.

Het cellenhuis van Keizerstraat wordt gebruikt om besmette arrestanten op te vangen.