Man duwt vriendin uit rijdende auto na ruzie

In Suriname heeft een man zijn vriendin afgelopen weekend uit een rijdende auto geduwd. Het stel kreeg ruzie in de auto, waarna de man tot de strafbare handeling over ging.

De jonge vrouw viel op straat in Paramaribo en liep daarbij verwondingen op, die niet ernstig van aard waren. Na het duwen van het slachtoffer reed de man gewoon door. Het slachtoffer werd op straat aangetroffen, waarna ze werd gebracht voor medische behandeling.

De vrouw heeft aangifte tegen haar vriend gedaan, die nog voortvluchtig is. De Surinaamse politie is bezig hem op te sporen.

Er was sprake van een woordenwisseling tussen de verdachte en het slachtoffer, maar het is nog onduidelijk waarover zij aan het ruziën waren.