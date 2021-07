Kunstenaar Richard Kofi maakt beeld voorstelling De Gouden Koets van Urban Myth

Kunstenaar en curator Richard Kofi (1988) creëerde het beeld van de voorstelling ‘De Gouden Koets, het cadeau dat niemand wilde’ (8+), een coproductie van Urban Myth, Theater De Krakeling en STIP theaterproducties. De samenwerking met Richard Kofi past bij de nadrukkelijke keuze voor het verbinden van theater en beeldende kunst, net als het partnership met het Amsterdam Museum voor de tentoonstelling De Gouden Koets.

Kwadjo en De Gouden Koets

Op het kunstwerk zien we onderdelen van de Gouden Koets en Kwadjo (gespeeld door Urvin Monte). Kwadjo is een van de twee hoofdpersonages in de voorstelling, gebaseerd op de historische Kodjo. Hij werd samen met andere mensen uit Suriname gehaald en tentoongesteld in 1883 in het Nederlandse koloniale paviljoen van de wereldtentoonstelling in Amsterdam. Zijn visie op de Gouden Koets en het Koninkrijk der Nederlanden is een hele andere dan die van het andere hoofdpersonage prinses

Wilhelmina (gespeeld door Birgit Schuurman). (tekst loopt door onder filmpje)

Richard Kofi – Kunst, activisme en spiritualiteit

In de kunstwerken van Richard Kofi heeft cultureel erfgoed een prominente rol. De figuren in zijn kunstwerken getuigen van geweld maar ook van veerkracht. Kofi activeert hun geschiedenis en geeft hen een speculatieve toekomst. In 2019 werd Kofi genomineerd voor de Museum Talent Award en de prijs voor change agent op het gebied van inclusie en diversiteit. In 2021 is hij benoemd tot de nieuwe Stadstekenaar van Amsterdam. Daarnaast is Richard Kofi programmeur van het Bijlmer Parktheater waar De Gouden Koets – het cadeau dat niemand wilde – ook te zien zal zijn.

Richard Kofi: ‘Het sprak me erg aan dat Kwadjo geïnspireerd is op Kodjo, het jongetje dat tentoongesteld werd tijdens de Koloniale Handels en Uitvoertentoonstelling in 1883. Hij moest in een tochtige tent staan, midden op het Museumplein en doen alsof hij van een van de Marrongemeenschappen afkomstig was. In mijn tekening is Kodjo bevrijd van die positie en is juist hij degene die kijkt naar de losse onderdelen van de Gouden Koets. Even twijfelde ik of ik de kroon op zijn hoofd moest zetten. Ik heb besloten dat niet te doen. Ik wilde niet dat bevrijding van een stereotype positie, veranderde in een omkering van die positie. Hij heeft geen kroon nodig, het kijken maakt hem machtig genoeg.’

Jörgen Tjon A Fong, artistiek leider Urban Myth: ‘De keuze voor Richard Kofi was een logische. Niet alleen maakt hij prachtige en indrukwekkende kunstwerken, de onderwerpen zijn nauw verweven met de thema’s van onze theatervoorstellingen. Ook Richard vertelt onvertelde verhalen, waarbij hij niet alleen naar het gedeeld verleden kijkt maar ook met hoop naar een gedeelde toekomst die we samen vormgeven.’

Urban Myth verweeft theater en beeldende kunst

De laatste jaren verweeft Urban Myth steeds vaker beeldende kunst met theater. Naast

theaterproducties maakte Urban Myth de succesvolle tentoonstelling Hollandse Meesters Her-zien onder andere te zien in de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e-eeuw. Jörgen Tjon A Fong is, naast regisseur en artistiek leider van Urban Myth, tentoonstellingsdramaturg van de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum. Als curator en adviseur is hij nauw betrokken bij diverse tentoonstellingen in het Amsterdam Museum waaronder de tentoonstelling De Gouden Koets. Bij de tentoonstelling maakt Urban Myth theatrale rondleidingen voor het publiek gebaseerd op voorstelling De Gouden Koets.

Dit is de tweede keer dat Urban Myth, STIP theaterproducties en Theater De Krakeling een kunstenaar vragen het beeld van hun coproductie te maken. Voor de familievoorstelling Waarom is het Stil in de Stad maakte illustrator Hedy Tjin afgelopen jaar het beeld.