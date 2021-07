Geen opheffing beslag op 19,5 miljoen euro geldtransport vanuit Suriname

De beslissing van de rechtbank tot opheffing van het strafvorderlijk beslag op een geldtransport vanuit Suriname van 19,5 miljoen euro blijft niet in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

Dit oordeel heeft tot gevolg dat het beklag van ondermeer de Centrale Bank van Suriname, tegen het strafvorderlijk beslag op het geld, opnieuw moet worden behandeld en beoordeeld door de rechtbank.

De rechtbank vond eerder dat het geld niet in beslag genomen had mogen worden omdat de Centrale Bank van Suriname een staatsorgaan is dat volgens het internationale recht (volkenrecht) immuniteit geniet. Het OM ging in cassatie en vroeg de Hoge Raad de beslissing van de rechtbank te vernietigen.

Vandaag kwam er na diverse keren uitstel, eindelijk een uitspraak van de Hoge Raad: de eerdere beslissing betreffende de opheffing van het strafvorderlijk beslag op het geld, blijft niet in stand.

De Raad heeft de zaak dus terug gewezen naar de rechtbank om opnieuw te worden behandeld en beoordeeld. Daarbij wijst de raad erop dat dat ook geldt voor het door de handelsbanken ingestelde beklag.