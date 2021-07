Ex-governor Van Trikt hoort 12 jaar tegen zich eisen

Tegen Robert van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is vandaag twaalf jaar celstraf geëist te vervangen door achttien maanden hechtenis. Ook is een boete geëist van SRD 500.000 subsidiair 18 maanden hechtenis.

Zijn zakenpartner Ashween Angnoe riskeert vijf jaar celstraf en een boete van SRD 150.000 subsidiair 12 maanden hechtenis. Het Openbaar Ministerie vraagt ook de verbeurdverklaring van Orion Capital Investments NV aan de Krakalaan.

Hoofdofficier van justitie Cynthia Klein vraagt ook dat beide verdachten 625 duizend euro moeten terugbetalen. Verder is verbeurdverklaring gevraagd van een Range Rover die bij Angnoe in beslag is genomen.

Volgens haar heeft Van Trikt door zijn handelingen als governor bij de moederbank en het vertrouwen in publieke functionarissen van financiële instellingen ernstig geschaad.