3 coronadoden en 85 nieuwe besmettingen genoteerd

In Suriname zijn maandag 5 juli 3 coronadoden genoteerd en 85 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen, na 255 keer testen.

Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de cijfers blijkt verder dat de ziekenhuisbezetting weer iets is toegenomen. Het aantal personen in ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur gestegen van 171 naar 181 en op de intensive care van 34 naar 37.

Maandag werd ook bekend dat de gevaarlijke Delta-variant van het coronavirus, reeds is aangetroffen in buurlanden van Suriname. Zowel in Brazilië als in Frans-Guyana zijn besmettingen met deze variant geregistreerd zegt de PAHO. De mutatie die voorheen bekend staat als de Indiase-variant, is nog besmettelijker.

De cijfers van maandag 5 juli 2021: