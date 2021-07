Zwerver na beroving visser zelf ook overvallen door twee mannen

Een zwerver, die afgelopen zaterdag een visser beroofde van geld uit zijn portemonnee, is daarna weer zelf beroofd door twee mannen. Ze trokken hem in hun voertuig en maakten het geldbedrag afhandig, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De politie van het bureau Centrum heeft die zaterdag 3 juli de 53-jarige Roy K. alias ‘Sjota’ in het stadcentrum aangehouden. Roy die een zwerversbestaan leidt, wordt ervan verdacht aan de Heiligenweg een visser onder bedreiging van een scherp voorwerp te hebben beroofd van zijn portemonnee met inhoud.

Na het geldbedrag uit de portemonnee te hebben gehaald, gooide de zwerver de lege portemonnee weg en sloeg op de vlucht. De benadeelde deed na de beroving aangifte op het politiebureau. Terwijl de aangever bezig was met de aangifte, stapte een getuige het politiebureau binnen met de lege portemonnee van de benadeelde.

Deze getuige gaf de politie te kennen dat een personenauto met twee manspersonen naast de vluchtende zwerver stopten. Zij trokken de zwerver in het voertuig en maakten hem het geldbedrag afhandig. Na hun daad zette het tweetal Roy uit het voertuig en reden in volle vaart weg.

Na een ingesteld onderzoek werd de verdachte Roy door de politie opgespoord en in de directe omgeving van de Heiligenweg aangehouden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Roy door de politie in verzekering gesteld meldt de politie.