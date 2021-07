RBT stopt feest in Brokopondo na lossen waarschuwingsschoten

Een feest in het Koina ressort in Brokopondo is vorige week gestopt waarbij leden van het Regio Bijstandsteam waarschuwingsschoten moesten lossen.

Bij de politie werd melding gemaakt dat een feestje op de plaats gaande was. Diverse eenheden van het Korps Politie Suriname deden de plaats aan en troffen een onoverzichtelijke situatie aan.

De wetsdienaren sommeerden de mensen om de plaats te verlaten. Ook losten zij waarschuwingsschoten. Het feestje werd stopgezet.

Aan de eigenaar werd doorgegeven om zich aan te melden bij de politie. De districtscommissaris werd ook op de hoogte gesteld van het gebeuren.