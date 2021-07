Bordo: “Heb geen Prado gehad, is niet mijn level”

De directeur van NIS, Joël Martinus beter bekend als ‘Mony Hond Bordo’, heeft laten weten dat een bericht waarin gesuggereerd wordt dat hij een Toyota Prado heeft gekregen van de minister van RO, niet op waarheid berust.

Het bericht dat onderaan te zien is, werd afgelopen week verspreid door de Facebookpagina ‘Politiek Suriname’. Daarin werd gesteld: “TOYOTA PRADO Bouwjaar 2018 voor Money Hond , gekocht door Minister van R.O. Wat heeft Bordo gedaan voor Suriname dat hij een Auto TOYOTA PRADO gratis krijgt op kosten of betaald door Minister.“

Bordo zegt erover: “In mijn leven heb ik al 49 auto’s gekocht en mijn 50ste auto zal nooit een toyota PRADO zijn omdat het niet mijn level is.”

Bordo die zelf vaak te zien is in een Porsche Cayenne, zegt verder dat hij niet van de Surinaamse regering profiteert. “Zelfs mijn salaris als directeur neem ik niet in ontvangst” aldus Bordo op zijn Facebookpagina.