Vrouw zet mes tegen keel van kindje om ex-partner terug te krijgen

De vrouw die afgelopen zondag een plastic zak over het hoofd van één van haar kinderen had geplaatst, en daarvan een filmpje naar haar ex-partner stuurde, had eerder ook een mes en een schaar tegen de keel van een kindje gezet en gefilmd. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De 27-jarige Meredith S. is op zondag 27 juni door de politie van het bureau Nieuwe Haven aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Meredith stuurde op die bewuste dag eerst een filmpje naar haar ex-partner, waarbij zij een plastic zak over het hoofd van één van haar kinderen had geplaatst.

Ze probeerde steeds haar ex-man, met wie zij vier minderjarige kinderen heeft, middels gewelddadige filmpjes naar huis te krijgen. Toen de man niet reageerde op haar filmpjes en verzoeningspogingen, maakte zij op 27 juni telefonisch contact met hem. Haar ex-partner was het gedrag van haar beu en schakelde de politie en familieleden in.

De politie die zich spoedig naar het woonadres van Meredith begaf, sloeg de jonge vrouw gelijk in de boeien. Volgens verklaring van de ex-partner is het de derde keer dat de verdachte het leven van de kinderen op het spel zet om hem zodoende thuis te krijgen.

In het eerste filmpje hield ze een mes tegen de keel van één van de kinderen en in het tweede filmpje deed ze dat met een schaar.

Bij de voorgeleiding heeft de jonge moeder bekend het strafbaar feit te hebben gepleegd meldt de politie.