Spoedoverleg TCT met busorganisaties; oproep te houden aan tarieven

Het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) in Suriname heeft naar aanleiding van de aanpassing van de brandstofprijzen op 3 juli 2021, spoedoverleg gehad met de busorganisaties PLO, OBS en het NVB als parastataalbedrijf.

Het aanpassen van de benzineprijzen was een onoverkomelijk besluit van de regering als gevolg van de steeds stijgende prijs op de wereldmarkt. Het ministerie van TCT is derhalve direct in overleg getreden met voornoemde organisaties en een traject uitgestippeld om prijsaanpassingen en compensaties aan bushouders, welke reeds in afrondende fase zijn, in goede banen te leiden en af te ronden.

Gelet op bovenstaande doet het ministerie van TCT een beroep op zowel bushouders en chauffeurs zich te houden aan de geldende tarieven zoals besproken tijdens dit overleg. Passagiers mogen op geen enkele wijze een hoger tarief in rekening gebracht worden dan wel overvraagd worden. Met de organisatie van boothouders zal spoedoverleg plaatsvinden.

Het ministerie is continue in beraad met actoren om te komen tot aanvaardbare tarieven die de overheid op basis van haar financieel raamwerk kan dragen.

Gelet op het belang van het personenverkeer te land en te water, doet het ministerie van TCT namens de regering een dringend beroep op de organisaties om in wederzijds belang zich te houden aan de gemaakte afspraak en samen het belang van ons allen veilig te stellen.