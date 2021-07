Reizigers die volledig gevaccineerd zijn mogen Suriname in

Reizigers die naar Suriname willen en reeds volledig zijn gevaccineerd, zijn twee weken na hun laatste prik welkom in Suriname. Zij hoeven ook niet in quarantaine. Dat heeft de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin bevestigd tijdens een persconferentie zaterdag.

De maatregel was vrijdag reeds bekend gemaakt: Volledig gevaccineerden hebben geen toestemming nodig om te mogen reizen naar Suriname en zijn niet gehouden aan de quarantaineplicht.

De vliegmaatschappijen hebben op volledig gevaccineerden geen restricties, maar wel een controle en handhavingsplicht. De documenten die daarvoor vereist zijn, zijn een bewijs van volledige vaccinatie, een negatieve PCR en geldige reisdocumenten.

Deze nieuwe regel zal mogelijk leiden tot meer vluchten en meer inkomsten voor Suriname.

Mensen die niet gevaccineerd zijn of nog maar één prik hebben gehad, zijn alleen welkom als zij toestemming van de Surinaamse regering hebben om naar het land te reizen. Die toestemming krijgen zij als ze inwoner van Suriname zijn of vanwege hun beroep onmisbaar zijn. Voor hen geldt een quarantaineplicht van zeven dagen zodra ze in Suriname aankomen.

Voor volledig gevaccineerden die vanuit Suriname willen reizen, geldt dat de vliegmaatschappijen en doelgroep gehouden zijn aan regels van het land waar naartoe wordt gereisd.