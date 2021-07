Reactie Telesur op berichtgeving storingen binnenland

[INGEZONDEN] – Recent is Telesur geconfronteerd geworden met mediaberichten welke citaten van de directeur bevatten, waar echter geen interview over is afgestaan. Het is belangrijk dat de gemeenschap van de juiste informatie wordt voorzien en daarom wensen wij duidelijkheid hieromtrent te geven. Het project dat bekend staat onder de naam “Ontsluiting Binnenland” ligt de directeur na aan het hart, omdat dit een van de eerste projecten is waar hij bij zijn aantreden als directeur uitvoering aan heeft gegeven.

Het leveren van telecommunicatiediensten en Digitale TV in deze gebieden, voor zowel ATV als STVS, zijn door Telesur gefinancierd. De totale investering voor het project “Ontsluiting Binnenland” bedraagt tot heden ruim USD 19.6 miljoen. Telesur heeft dit steeds uit eigen middelen gedaan om zo elke Surinamer m.n. die in het binnenland te voorzien van telecommunicatie en digitale tv. Wij erkennen het belang hiervan, vandaar dat wij gewerkt hebben aan dit project. Er moeten onderhoudswerkzaamheden verricht worden en daar ervaren wij uitdagingen mee. Enerzijds vanwege de COVID-19 protocollen en anderzijds vanwege de weersomstandigheden. De vele zware regens zorgen ervoor dat niet alle vliegvelden vliegwaardig zijn. Te allen tijde zorgen wij ervoor dat de vliegveiligheidsvoorschriften voor onze medewerkers in acht worden genomen conform onze Code of Conduct. Wij zijn met diverse instanties in regulier overleg ten aanzien hiervan.

Toch is het goed enige verduidelijking te geven over deze kwestie:

1. Op zaterdag 26 juni 2021 om 16:59 PM werd gedetecteerd dat een EBS-stroomkabel naar de site Brownsberg was uitgevallen. De oorzaak hiervan lag in het feit dat de kabel werd vernield tijdens graafwerkzaamheden van illegale goudzoekers in dat gebied. Hierover werd EBS Brokopondo onmiddelijk geinformeerd. De mast op locatie Brownsberg draaide vanaf dat moment op back-up stroomvoorziening en hierdoor hadden de gebieden Brokopondo en Boven-Suriname gebied wederom communicatie voor maximaal elf uren.

2. Op zondag 27 juni 2021 om 02:59 AM was er wederom uitval van mobiel telecommunicatie en TV signalen als gevolg van het leeglopen van de back-up stroomvoorzieningen. Inmiddels was EBS Brokopondo gestart met het storingsonderzoek. De weg op Brownsberg bleek toen niet begaanbaar. Men is daarom zelfs te voet verder gegaan om de storing te onderzoeken.

3. Op zondag 27 juni 2021 om 15:27 PM viel het Boven-Marowijne gebied uit vanwege blikseminslag op de Telesur mast Nassau Midpoint. Onze technici konden o.a. vanwege het late uur niet vertrekken.

4. Op maandag 28 juni 2021 heeft de EBS de storing gelokaliseerd op de stroomkabel te Brownsberg. Vanwege omgevallen bomen was de weg weggeblokeerd naar het Stinasu plateau.

5. Op maandag 28 juni 2021 kon er niet afgereisd worden naar Nassau Midpoint omdat de weg vanwege de zware regenval niet begaanbaar was. Als gevolg hiervan werden voorzieningen getroffen om per helikopter te vertrekken op 29 juni 2021.

6. Op dinsdag 29 juni 2021 begon Stinasu met de schoonmaak van de omgevallen bomen zodat de weg naar de top van berg vrijgemaakt kon worden voor EBS en Telesur.

7. Op dinsdag 29 juni 2021 zijn technici van Telesur op het vliegveld Zorg en Hoop om conform de planning te vertrekken naar Nassau Midpoint. Helaas kon er niet worden afgereisd vanwege het feit dat CASAS een inspectie had en niet kon worden gevlogen.

8. Op woensdag 30 juni 2021 heeft Stinasu de weg vrijgemaakt en werd de Telesur generator bevoorraad van brandstof waardoor delen van de sites op kwamen. De EBS startte tegelijkertijd met het herstellen van de kabel en dit werd nog dezelfde avond opgelost.

9. Op woensdag 30 juni 2021 om 12:23 PM hebben wij toestemming gekregen om met de helikopter te vertrekken richting Boven-Marowijne. Hierdoor kon de apparatuur, die vanwege de bliksemschade beschadigd was, worden vervangen.

10. Op donderdag 1 juli om 16:02 PM zijn alle sites in Brokopondo en Boven-Suriname in bedrijf nadat op enkele locaties defecte apparatuur vanwege blikseminslag, is vervangen.

Wat nu op de planning staat is werken aan het TV signaal in de volgende gebieden, t.w. Lely gebergte, Apetina, Tepu en Kawemhakan/ Anapaike. Met deze werkzaamheden wordt deze week een aanvang gemaakt, maar dit is afhankelijk van de weersomstandigheden in het binnenland en de gesteldheid van de vliegvelden.

Telesur begrijpt het ongemak voor de binnenland bewoners en verzekerd dat eraan gewerkt wordt de storingen zo snel mogelijk op te lossen.