In bos vermiste man na dagen weer terecht

Politie en militairen in Suriname, hebben vandaag tijdens een gezamenlijke zoektocht een man na dagen vermissing aangetroffen in het bos te Moengo. Hij zou zijn verdwaald ter hoogte van Perica kilometer 63 en volgens de politie zou hij vier dagen zijn vermist.

De man ging samen met een ander vissen in het bos. Op een bepaald moment hield hij de ander voor dat hij bladeren wilde plukken om een bad daarmee te nemen. Zijn makker bleef op hem wachten, maar de man kwam niet terug.

Hij ging toen weg en stelde anderen op de hoogte.

Bij de Surinaamse politie werd aangifte van de vermissing gedaan. Er werd ook een zoekactie op touw gezet, maar de man werd in eerste instantie niet gevonden. Vandaag is het bericht binnengekomen dat hij is gevonden.

Een ambulance stond gereed om de man te vervoeren, indien hij medische hulp nodig zou hebben.