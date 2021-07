First lady geeft startsein landelijke pakketten distributie

De first lady van Suriname, Mellisa Santokhi-Seenacherry, heeft afgelopen vrijdag het startsein gegeven voor de landelijke pakkettendistributie van de regering voor tehuizen en sociale instellingen. Dit deed zij bij een viertal stichtingen. De afgelopen periode heeft de regering geld vrijgemaakt uit het COVID-fonds voor pakketten om alle behoeftigen landelijk te voorzien.

De Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen (SOGK), Stichting Geloof en Nieuw Leven, Stichting De Stem en Stichting Een Parel In Gods Ogen mochten elk een bulkpakket in ontvangst nemen. Het pakket bestond uit 250 kg rijst, een baal pesi, een baal aardappelen, een baal suiker, een doos spijsolie, een karton sardines en 250 stuks mondkapjes. Stichting Een Parel In Gods Ogen kreeg naast dit pakket ook 10 tablets voor “Onderwijs op Afstand”.

Met de donatie van dit pakket probeert de Surinaamse regering deels te voorzien in de dagelijkse behoeften van deze stichtingen. “Ik hoop dat met deze donatie u de komende periode goed kan overbruggen. De regering doet hun gedeelte, ik vraag u om samen te werken en waar nodig ook een handje mee te helpen. Verder wil ik u danken voor de speciale zorg die u biedt”, sprak de presidentsvrouw.

Door de uitdagende tijd waarin we ons momenteel bevinden, en waarbij het land in een herstelfase is, is het voor de stichtingen uitdagender dan voorheen om te voorzien in de dagelijkse behoeften. Zij zijn daarom blij dat de leiding van het land, vertegenwoordigd door de first lady, hen niet is vergeten. Zij bedankten haar en de regering voor de ondersteuning.