Auto knalt achterop vrachtwagen; zwangere inzittende naar ziekenhuis

De bestuurder van deze auto is vrijdag tegen de achterkant van een beladen vrachtwagen geknald. De auto raakte zwaar beschadigd en een zwangere vrouw die in het voertuig was, werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval vond plaats aan de Indira Gandhiweg in Suriname. De vrachtwagen stond langs de weg geparkeerd voor een landbouwshop, niet ver van de Welgedacht A-weg. De auto reed over bovengenoemde weg, komende vanuit Latour.

De bestuurder zou hebben verklaard dat hij in slaap was gevallen. Hij botste met behoorlijke snelheid achterop de vrachtwagen, die zware duikers vervoerde.

In de auto zat ook een zwangere vrouw, die klachten kreeg en direct per ambulance werd vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. De papieren van de bestuurder zijn in orde. De zaak ligt voor onderzoek bij de Surinaamse politie.

De klap moet enorm zijn geweest, getuige de schade aan het voertuig te zien op deze foto: