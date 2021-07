Bij een woning aan de Biharielaan in Suriname, is vrijdagavond brand uitgebroken. De melding kwam om 19.00u binnen bij de Surinaamse brandweer, die snel is uitgerukt naar de locatie gelegen in een zijstraat van de Hendrikstraat.

Het gaat om een laagbouw woning (foto). Op het moment van schrijven heeft de brandweer het vuur onder controle en is het sein brandmeester gegeven.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.