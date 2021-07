Bestuurder als bij wonder ongedeerd na zwaar ongeval

De bestuurder van deze personenauto mag zijn engelbewaarder bedanken na een zwaar eenzijdig ongeval vrijdagavond op de Martin Luther Kingweg in Suriname. De mag sloeg met het voertuig over de kop nadat hij de vangrail van de Parabrug ramde en stapte als bij wonder ongedeerd uit de auto.

Een aankomende vrachtwagen kon nog net op tijd afremmen, waardoor erger is voorkomen. De autobestuurder reed over de Martin Luther Kingweg richting Paranam. Op de Parabrug botste hij door nog onbekende redenen tegen de vangrail, waarna het voertuig over de kop sloeg.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Zij schakelde een sleepdienst in om het voertuig af te voeren. De wagen is total loss.