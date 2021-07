8 coronadoden en 127 nieuwe gevallen op vrijdag 2 juli

Het coronavirus blijft relatief veel dodelijke slachtoffers in Suriname maken. Zo zijn er vrijdag 2 juli weer 8 coronadoden genoteerd. Het totaal aantal personen dat in het land is overleden aan de gevolgen van COVID-19 besmetting is hierdoor gestegen naar 539.

Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt dat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen 24 uur 127 bedraagt na 425 keer testen. Verder blijkt dat het aantal personen in ziekenhuizen iets is afgenomen.

Vrijdag heeft de Surinaamse president Santokhi ook 100.000 Sinopharm-vaccins, die door de Volksrepubliek China zijn geschonken, symbolisch in ontvangst genomen. De overhandiging werd op het presidentieel paleis verricht door Hongyan Ren, de Chinese charge d’affaires.

De cijfers van vrijdag 2 juli 2021: