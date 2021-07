VIDEO: Woning burgemeester Amsterdam hoofdkwartier Curaçaose slavenroute

Nu Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, excuses heeft aangeboden voor het slavernij verleden wordt het tijd dat 1 juli, Keti Koti, in Nederland uitgeroepen wordt tot nationale vrije dag. Dat zegt historicus Leo Balai die onlangs het boek ‘Herengracht 502’ schreef.

De Curaçaose slavenroute werd ooit aangestuurd vanuit de huidige ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam, het pand aan de Herengracht 502. “Een route die bij het grote publiek niet bekend is”, zegt Balai.

In zijn boek beschrijft de in Suriname geboren Balai onder meer de betekenis van Curaçao aan de hand van het verhaal van Paulus Godin, die het stadspaleis liet bouwen dankzij plantages en slavenhandel en er in woonde.

In het paradijselijke pand aan de Herengracht 502 werden natuurlijk geen slaven verhandeld. Dat gebeurde duizenden kilometers verder op Curaçao. Godin en navolgende eigenaren van het pand waren volgens Balai wel (mede)verantwoordelijk voor deze mensenhandel en de brute schending.

Bekijk de reportage van Sam Jones Productions hieronder: