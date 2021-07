Verpleegkundigen COVID-zorg ontvangen financiële geste als persoonlijk ‘Dank je Wel’

De drie bedrijven Suriname Natural Stone Co NV, Moneyline en Speedwire Money Transfer NV hebben op dinsdag 29 juni jl, in het kader van hun Social Responsibility, alle verpleegkundigen die werkzaam zijn in het kader van de COVID-19 zorg, alsook de Intensive Care een bedrag toegestopt variërend tussen de SRD500 en SRD750 per verpleegkundige.

Het gaat om een totaalbedrag van SRD450.000, verdeeld onder de 753 personen, werkzaam in alle 6 ziekenhuizen met name: het Regionaal Ziekenhuis Wanica, het Academisch Ziekenhuis. het Diakonesse Ziekenhuis, het Mungra Medisch Centrum, het s’Lands Hospitaal en het Rooms Katholiek Ziekenhuis.

Bryan Hoever, Directeur van Suriname Natural Stone, gaf namens de drie bedrijven aan dat naast de noden in de ziekenhuizen zelf, vooral de mensen werkzaam “aan het bed” het erg zwaar hebben. Ondanks de ernstige economische situatie waarin we allen verkeren, zijn dit de mensen die gigantisch overuren draaien om hun medemens te helpen.

“De verschillende rapportages vanuit de ziekenhuizen spreken voor zich. Wij wilden echt díe mensen tegemoet komen. Het Surinaams Bedrijfsleven ondersteunt verder al via fondsen met materiaal dat nodig is de bestrijding van COVID-19 ter hand te nemen. Dit is nu voor elk een persoonlijk: Dank je wel!”, aldus Hoever.

Medisch Directeur Fausia Poese van het Regionaal Ziekenhuis Wanica bedankte Hoever namens alle verpleegkundigen en gaf aan dat dit een motivatie is voor hen die dagelijks keihard werken in de ziekenhuizen om dit virus te bestrijden.

Bryan Hoever(m) die namens de drie bedrijven de cheques overhandigde aan de vertegenwoordigers van de verschillende ziekenhuizen. Het aantal personen dat per ziekenhuis in aanmerking kwam, is door de COVID afdelingen opgegeven.