Tropische storm Elsa langs Suriname getrokken

In Suriname heeft het de afgelopen dagen weer flink geregend. Zo was er op Keti Koti, donderdag 1 juli, in het noorden van het land veel onweer en bliksem en heeft het hard geregend. Dit komt doordat ruim ten noordwesten van Suriname en Guyana, boven de westelijke Atlantische Oceaan, op dat moment de tropische storm Elsa langs ging.

De komende dagen trekt Elsa met een gemiddelde snelheid van 41 kilometer per uur west- tot noordwestwaarts en neemt de komende 24 tot 36 uur boven steeds warmer wordend zeewater nog iets in snelheid en kracht toe.

Naar verwachting komt Elsa komend weekend aan in het Caribisch gebied, met windsnelheden tot rond 100 kilometer per uur en nog zwaardere windstoten, en ook veel regen en mogelijk wateroverlast.

Daarna trekt het geheel verder richting uiteindelijk het zuiden van de Amerikaanse staat Florida.