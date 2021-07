Producten Melkcentrale na drie maanden wederom flink verhoogd

De prijs van melk, yoghurt en andere producten van de Melkcentrale in Suriname is ingaande vandaag wederom flink de lucht ingegaan. Op 1 april waren de prijzen al flink gestegen. De prijzen van alle producten zijn gewijzigd met uitzondering van een liter volle melk.

De Melkcentrale zegt dat de prijsverhoging komt door de verhoogde grondstofkosten, waaronder kosten van rauwe melk en van hulp- en verpakkingskosten. Bovendien zijn de kosten van producten en diensten van derden toegenomen.

“Deze prijsaanpassing is noodzakelijk voor de continu√Įteit van de melkveesector en melkvoorziening, alsook de nodige kosten te kunnen dragen. Ondanks de moeilijke financieel-economische situatie zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van ons assortiment gewaarborgd blijft”, meldt het bedrijf.

Een liter halfvolle en magere melk kost ingaande vandaag SRD 17.50 in plaats van SRD 12.50. Een beker 500 ml magere yoghurt is van SRD 20 verhoogd naar SRD 25. Voor een beker van 250 ml moet nu SRD 12.50 betaald worden in plaats van SRD 10. De prijs van een fles flavomel 900 ml is van SRD 25 gestegen naar SRD 32.50

Hieronder de oude en nieuwe prijslijst van de Melkcentrale.