President oriënteert zich bij afgebrand gebouw BOG Suriname

De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi heeft zich woensdagmorgen, 30 juni, persoonlijk georiënteerd bij het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) aan de Rode Kruislaan.Het bovenste gedeelte van het gebouw is helemaal verwoest door brand. Het gaat om onder andere de ruimtes voor de exit screening en de swabunit.

De brand begon bij de zekeringkast. De melding van de brand kwam om 03.27 uur in de ochtend binnen, waarna de brandweer werd ingeschakeld en de blussingswerkzaamheden heeft verricht. De directeur van BOG, Radjes Ori,gaf aan dat de swabunit voorlopig is ondergebracht in het gebouw aan de overkant van BOG. Er is ook met man en macht gewerkt om de meldkamer 178 weer bereikbaar te maken voor de samenleving.

Verder gaf de directeur aan dat de vaccins bespaard zijn gebleven, dus de samenleving hoeft niet te vrezen. De vaccinatie campagnes zullen normaal plaatsvinden.

President Santokhi gaf aan dat hij minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, die ook aanwezig was tijdens het oriëntatiebezoek, heeft gevraagd om een crisisteam te installeren voor inventarisatie en wederopbouw. “De schade is groot en daarom heb ik de vicepresident gevraagd om na te gaan, welke ministeries faciliteit kunnen bieden aan het personeel voor een langere periode”, zei de president.

Er zal ook een beroep worden gedaan op de particuliere sector en het George Streepy stadion. Hij vroeg de minister ook om aan tafel te gaan met IDB en een modern gebouw met veiligheidsvoorzieningen op te zetten. Het gebouw van BOG stond in de planning om gerenoveerd te worden door de IDB.

De brand bij Fernandes Bottling in de vroege ochtend zal ook de nodige attentie krijgen. De president heeft de opdracht gegeven aan de veiligheidsdiensten om alles goed te onderzoeken, zodat speculaties ontzenuwd kunnen worden.