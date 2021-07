Online tentoonstelling ‘Surinaamse schrijvers – De weg naar een onafhankelijke literatuur’

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) en het Nederlands Literatuurmuseum ondersteund door de Universiteit Leiden, The Black Archives, het Koninklijk Instituut van Taal-, Land- en Volkenkunde en de Hogeschool Rotterdam, zijn een samenwerking aangegaan om de archieven van Surinaamse schrijvers die zij beheren, voor het voetlicht te plaatsen.

Aanvankelijk is het doel geweest om de resultaten van het onderzoek in de archieven rondom de herdenking van 45 jaar Srefidensi te delen met de gemeenschap, maar vanwege de pandemie, hebben de deelnemende instellingen besloten om het te verschuiven naar dit jaar.

De samenwerking betreft een online tentoonstelling over Surinaamse schrijvers en is getiteld: “Surinaamse schrijvers – De weg naar een onafhankelijke literatuur”. Voor deze tentoonstelling hebben twee onderzoekers onderzoek gedaan in de archieven in het NAS en in het Literatuurmuseum. Tanya Sitaram, Hoofd Publieksdiensten NAS, deed onderzoek in de archieven van Trefossa en Anton de Kom die zich bij het NAS bevinden. Thalia Ostendorf deed onderzoek in het Literatuurmuseum in Den Haag in de archieven van Albert Helman, Anton de Kom, Rudi van Lier en Bea Vianen.

In de tentoonstelling komen de bevindingen van beide onderzoeken samen. Het verhaal van de tentoonstelling begint in de jaren twintig van de vorige eeuw, wanneer voor het eerst schrijvers actief zijn die hun overwegingen over de mogelijkheid van een onafhankelijk land aan papier toevertrouwen. De tentoonstelling zoomt in op deze vijf schrijvers die hun tijd vooruit waren: Anton de Kom, Albert Helman, Rudi van Lier, Trefossa en Bea Vianen.

De online tentoonstelling is vanaf 1 juli, Keti Koti dey te bezoeken op de website van het NAS en het Literatuurmuseum.

Dit project werd uitgevoerd met steun van het Mondriaanfonds en de Nederlandse Taalunie.