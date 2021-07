Mannen die gestolen auto’s sloopten aangehouden

De drie mannen die zijn aangehouden voor de diefstal van twee voertuigen op vrijdag 25 juni zijn Kenny G. (29), Giovanni P. (41) en Dion G. (29). Dat heeft het Korps Politie Suriname woensdag bekend gemaakt.

De eerste twee zijn op zondagavond 27 juni door de politie van het bureau Kwatta gesignaleerd en aangehouden. Kort daarna werd de derde door leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) aangehouden. Alle drie verdachten zijn in het Eurekaproject aangehouden, waarna zij werden overgedragen aan de politie van het bureau Munder, alwaar een benadeelde op vrijdag 25 juni aangifte deed ter zake diefstal van twee voertuigen.

Onderzoek wees uit dat een oplettende buurtbewoner op 25 juni de aangever alarmeerde dat een verdachte manspersoon zijn autozaak was binnengelopen. Kort daarna zag deze buurtbewoner twee voertuigen het terrein uitrijden. Na ingesteld onderzoek door de zoon van de aangever, bleek er inderdaad te zijn ingebroken in de autozaak, waarbij de verdachten met twee voertuigen er vandoor waren.

Na uitgewerkte informatie, werden de verdachten opgespoord en in het Eurekagebied aangehouden. Bij hun aanhouding trof de politie in hun directe omgeving de twee buitgemaakte voertuigen die deels waren gesloopt aan. Zowel de twee gesloopte voertuigen als het voertuig dat Dion bestuurde bij zijn aanhouding werden in beslag genomen en overgedragen aan de politie van het bureau Munder.

Dion verklaarde aan de politie dat hij een taxi rit moest rijden voor Kenny en Giovanni. De verdachte Dion viel door de mand, toen hij de politie een pand aanwees waar hij de twee manspersonen had opgehaald. Een Officier van Justitie die allernaast dat pand woontachtig is, gaf aan de manspersonen en het voertuig nimmer te hebben gezien. Kenny en Giovanni kwamen op dat moment verdacht over bij de wetsdienaren, aangezien hun lichaam en kleding besmeurd waren met modder.

Bij een ingesteld onderzoek in het voertuig van de verdachte Dion trof de politie 26 pakjes vermoedelijk marihuana en 15 pakjes xtc tabletten aan. Dion hield de wetsdienaren voor dat hij wist dat het om drugs ging, maar niet wist hoe het verderfelijk spul in zijn voertuig terecht was gekomen. Ook de drugs werd door de politie in beslag genomen.

Het drietal dat meer op hun kerfstok heeft, is na overleg met het Surinaamse Openbare Ministerie achter slot en grendel geplaatst. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten meldt de politie.