JSL International besluit accuut om middelen aan BOG te doneren

Als onderdeel van het jaarlijks Corporate Social Resposibility Project van JSL International is accuut besloten om BOG die woensdagochtend door brand is getroffen een aantal PPE en desinfecterende middelen te doneren, zodat hun werkzaamheden niet in gevaar komen.

Dr. Ori (waarnemend directeur), Dr. Nanhoe en Dr. Kartomo van het BOG hebben de donatie mogen ontvangen uit handen van Anne-Rita Wijdh, International Business Director tevens Country Manager Suriname van JSL International (FOTO).

JSL International, bekend om zijn Single Point of Contact-model voor logistieke en projectondersteunende diensten aan de Upstream-energiesector, is sedert 2010 gevestigd in Suriname. Onder de landen waar JSL International opereert vallen Suriname, Trinidad, Guyana en Mexico.