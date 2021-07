Automobilist ramt twee stroompalen tijdens total lockdown

De bestuurder van deze auto heeft vanmorgen vroeg twee stroompalen geramd op de Verlengde Mahonylaan in Suriname. Het eenzijdig verkeersongeval vond tijden de total lockdown, rond 06.30u plaats ter hoogte van de Julianastraat in Paramaribo.

Het zou gaan om een Cubaanse man, die met hoge snelheid over bovengenoemde straat reed. Daarbij verloor hij de controle over het stuur en reed de eerst paal kapot (foto onder). Daarna knalde hij met het voertuig op z’n zij tegen de tweede paal.

Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Het is niet duidelijk of de man onder invloed was en/of over een geldig rijbewijs beschikt. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

De eerste stroompaal werd kapot gereden zoals hieronder te zien is: