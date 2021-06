6 coronadoden en 213 nieuwe gevallen afgelopen 24 uur

In Suriname is het aantal coronadoden in 24 uur weer met 6 gestegen van 516 naar 522. Dat blijkt woensdag 30 juni uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Aan het eind van de maand juni kan geconcludeerd worden dat deze maand, tot nu toe de meeste mensen overleden zijn aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Het gaat in totaal om 220 personen in juni, van de in totaal 522 coronadoden (42%).

Uit de cijfers blijkt verder dat er woensdag 213 nieuwe gevallen zijn geregistreerd na 573 keer testen. In de hele maand juni zijn 6.778 positieve besmettingen geregistreerd.

De cijfers van woensdag 30 juni: