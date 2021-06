Woning in brand gevlogen na blikseminslag

In de nacht van dinsdag op woensdag was er in Suriname naast de brand bij Fernandes en het BOG, ook nog een derde brand en wel een woningbrand te Powakka.

Een onbewoonde woning op het terrein van een houtzagerij aan de Siparibo Paraweg stond vanochtend in brand. Het huis zou na blikseminslag in brand zijn gevlogen en in vlammen zijn opgegaan.

Het gaat om een laagbouwwoning die in hout was opgetrokken met een oppervlakte van 5 bij 10 vierkante meter. Dit pand was niet aangesloten op het elektriciteitsnet en ook niet verzekerd. Arbeiders zagen plotseling een bliksemflits waarna zij opmerkten dat het pand in brand stond. Ze sloegen daarna meteen alarm.

De melding van de brand kwam bij de Surinaamse brandweer om 00.02 uur binnen. De brandweerlieden rukten 00.05 uur uit en arriveerden ter plaatse om 00.45 uur. De brand was onder controle rond 00.48 uur.

Niemand raakte gewond.