VIDEO: Auto op z’n kop na uitwijken voor kuilen in wegdek

Twee personen zijn dinsdagmiddag gewond geraakt, bij een eenzijdig verkeersongeval op de Oost-Westverbinding in Suriname. De bestuurder van een Toyota Hilux zou uitgeweken hebben voor kuilen in het wegdek.

De auto met 5 inzittenden, reed over bovengenoemde weg naar Coppename, toen het mis ging. De bestuurder wilde uitwijken voor enkele kuilen in het wegdek, en kwam in de berm terecht. Toen hij wilde corrigeren verloor hij de controle over het stuur, waarna het voertuig op z’n kop terecht kwam.

Twee personen raakten gewond en werden per ambulance afgevoerd voor medische hulp. Een omstander maakte dit filmpje van de situatie ter plekke: