Onderschepte drugs Kaaimangrasi vernietigd te Kraka

De justitiële autoriteiten in Suriname hebben vandaag weer een partij in beslag genomen drugs vernietigd, door deze in brand te steken. Daaronder ook een grote partij cocaïne van meer dan 400 kilogram, die deze maand werd onderschept te Kaaimangrasi.

De vernietiging van deze drugs met een straatwaarde van circa 25 miljoen euro, vond plaats op een locatie te Kraka in het district Para.

Het ging om 486,3kg afkomstig van Kaaimangrasi, 14,3 kg cocaïne, 13,7 ml vloeibare cocaïne, 6,6kg marihuana, 302,5 gram hasj, 10 st. Xtc tabletten en 302,05 gram soekroe die tijdens verschillende operaties en aanhoudingen in beslag zijn genomen.

De verbranding vond plaats onder leiding van een officier van justitie.