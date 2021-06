KALOTI Suriname Mint House doneert voor COVID bestrijding in werkgebied

Op dinsdag 29 juni heeft KALOTI Suriname Mint House respectievelijk SRD100.000 geschonken aan het Regionaal Ziekenhuis Wanica en SRD100.000 aan de Medische Zending. Dit ter bestrijding van de COVID pandemie in haar werkgebied Wanica en Para.

Het bedrijf is van mening dat zij in het kader van haar verantwoordelijkheid moet bijstaan om dit virus ook in de regio waar zij gehuisvest is, de kop in te drukken. Na verschillende gesprekken met stakeholders is besloten de gelden ten goede te laten komen aan deze twee instellingen.

Zowel Jason van Genderen als Maureen Wijngaarde spraken beiden hun dankbaarheid uit en gaven aan een erg zware periode achter de rug te hebben. Namens het Regionaal Ziekenhuis Wanica benadrukte van Genderen dat naast de patiënten, ook de families die bezoeken veel hebben aan hulp als deze.

De Medische Zending zal in samenwerking met het Surinaams Rode Kruis en de Regionale Gezondheidsdiensten dit werkgebied ingaan en extra efforts plegen de vaccinatiegraad op te schroeven opdat mensen na de voorlichting op basis van de informatie, zich laten vaccineren.