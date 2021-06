Jehovah’s Getuigen organiseren internationaal online evenement

De grootste congresorganisatie ter wereld heeft gebroken met een eeuwenoude traditie. Voor de tweede keer binnen twee jaar zijn zo’n 6.000 congressen in 240 landen afgelast en worden deze jaarlijkse congressen in het kader van gezondheid en veiligheid niet op locatie, maar online gehouden.

Al ruim 40 jaar kwamen Jehovah’s Getuigen in Suriname voor hun jaarlijkse congressen naar hun congreshal aan de Tweede Rijweg # 32 in Paramaribo. In 2020 werd die traditie onverwacht onderbroken door de pandemie, en besloot de religieuze organisatie om alle congressen in de hele wereld af te gelasten en een internationaal online evenement te lanceren. Een primeur voor Jehovah’s Getuigen, die sinds 1897 overal ter wereld hun openbare congressen in stadions, arena’s, congrescentra en theaters houden.

‘Geloof geeft kracht!’ is in 2021 het thema van het internationale evenement, dat wereldwijd in meer dan 500 talen zal worden gepresenteerd. Het online congres dat tijdens zes weekenden in juli en augustus 2021 zal worden gehouden, toont de eenheid van zo’n 15-20 miljoen mensen in 240 landen. Omdat het congres normaal gesproken van vrijdag tot en met zondag duurt, zal het programma beschikbaar zijn in zes delen, die overeenkomen met de ochtend- en middagsessies. Het vrijdagochtendprogramma zal vanaf 28 juni 2021 beschikbaar zijn als streaming of download.

Het voortdurende risico om duizenden mensen in steden over de hele wereld samen te brengen, heeft de organisatie doen besluiten om voor het tweede opeenvolgende jaar voor een online platform te kiezen. Deze stap heeft het enthousiasme voor het jaarlijkse evenement zeker niet getemperd. Gemeenten van Jehovah’s Getuigen wereldwijd nodigen iedereen uit om samen deze historische gebeurtenis te beleven.

‘Geloof heeft onze wereldwijde broederschap geholpen om zelfs tijdens een pandemie gelukkig te blijven,’ aldus Just Groenewoud, woordvoerder van Jehovah’s Getuigen. ‘Ons geloof zal ons blijven verenigen in aanbidding – zelfs online – nu miljoenen mensen over de hele wereld bij elkaar komen in particuliere huizen om te genieten van een krachtig en inspirerend geestelijk programma.’

Iedereen is uitgenodigd om het evenement bij te wonen via de website jw.org, of via JW Broadcasting op de gratis JW Library-app voor iOS of Android, of via een streamingsdienst zoals ROKU TV, Apple TV, en andere. Het programma is gratis en voor iedereen toegankelijk. De data waarop de download en streaming beschikbaar zijn, staan in het schema hieronder vermeld. Het programma is ook beschikbaar in het Sranantongo, in het Aukaans en in het Saramaccaans.