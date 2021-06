Filling Pieces viert Keti Koti met Surinaamse talenten

Het Amsterdamse kledingmerk Filling Pieces viert Keti Koti met de lancering van een limited edition voetbalshirt en kledingspeld onder de noemer Unity for Surinam. In het project zamelt het modemerk geld in voor drie Surinaamse initiatieven: Youth Empowerment Suriname, The Black Archives en Covid relief fund Surinam (SU4SU).

Filling Pieces is sterk verbonden met de voormalige Nederlandse kolonie Suriname door oprichter en creative director Guillaume Philibert als zoon van Surinaamse ouders.

De doelen zetten zich in voor het belang van Surinaamse jongeren om de cultuur te bewaren en te bewaken en bij te dragen aan een positief zelfbeeld voor alle Surinamers en mensen met een Surinaamse afkomst. Het voetbalshirt staat voor de gemeenschappelijke support van de community en laat zien dat we ondanks alles, nog steeds met elkaar verbonden zijn. Daarnaast zamelt SU4SU geldt in voor de gezondheidssector in Suriname omdat het land ernstig getroffen is door het coronavirus.

Keti Koti

Keti Koti (betekenis “Gebroken kettingen” in Sranantongo) is de jaarlijkse viering en herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen. Hoewel het geen officiële feestdag is, heeft het feest de afgelopen jaren populariteit gewonnen in Nederland, samenhangend met een toegenomen bewustzijn bij Nederlanders over de Nederlandse koloniale geschiedenis en het heden. Het vieren van deze feestdag sluit sterk aan bij de waarden van Filling Pieces: diversiteit en inclusiviteit. Daarom ziet het bedrijf Keti Koti als officiële vrije dag zodat alle werknemers deze dag kunnen vieren.

Unity for Surinam

Voor de campagne nodigde Filling Pieces meer dan 30 vrienden en familieleden, talenten van Surinaamse afkomst van alle leeftijden werkend in verschillende sectoren, uit om de schoonheid, diversiteit en dapperheid van de Surinaamse diaspora te laten zien en de Nederlandse Surinaamse gemeenschap te vieren. Bekende namen in de campagne zijn onder andere tv-presentator Defano Holwijn, zangeres Safa Liron en Latanya Alberto, DJ Jarreau Vandal en comedian Roué Verveer. De campagne is gemaakt door een volledig Surinaams creatief team, met fotografie van Ashley Röttjers en video-interviews gemaakt door Steven Elbers.

Het Unity for Suriname voetbalshirt, samen met de speciaal ontworpen speld, zal worden uitgebracht op Keti Koti en is exclusief verkrijgbaar op 1 juli vanaf 9.00 uur via www.fillingpieces.com – Alle opbrengsten worden verdeeld tussen Youth Empowerment Suriname, The Black Archives en SU4SU.