Brandweer kon medewerkers BOG snel en veilig evacueren bij brand in gebouw

Dit is over van het gebouw van het Bureau Openbare Gezondheidszorg Suriname (BOG) dat vanmorgen rond 03.15u in brand vloog. Door de brand is het COVID-19 noodnummer 178 uitgeschakeld.



Het gaat om het gedeelte waar de COVID-19 swabunit is gevestigd en de exitscreening na thuisisolatie wordt gehouden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de gegevens en andere data in verband met deze werkzaamheden, niet zijn verwoest door de brand.

Minister Ramadhin, die vanmorgen direct poolshoogte kwam nemen, is de Surinaamse brandweer dankbaar dat ze medewerkers veilig heeft kunnen evacueren. De brand begon boven in het gebouw en in een van de ruimten beneden is de BOG 178 lijn gevestigd, waar mensen aan het werk waren.

Deze medewerkers wisten niet dat er brand boven was. Ze hoorden op een gegeven moment gebons op de deur maar hadden geen idee wie dat kon zijn midden in de nacht. Naderhand bleek het om evacuatie van de brandweer te gaan.

Bekijk de beelden van De Vliegende Reporter: