Autobestuurster in file Van ’t Hogerhuysstraat beroofd

Een rover is vanmorgen in de auto van een vrouw aan de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname gestapt, om haar te beroven. Hij nam de halsketting van de vrouw weg en maakte ook een tas inhoudende geld en documenten buit.

De politie heeft intussen een man aangehouden, die vermoedelijk betrokkenheid heeft bij de beroving. Het onderzoek is nog gaande.

Het slachtoffer was in een file toen de man kans zag haar autoportier open te doen en in het voertuig te stappen. Hij bedreigde haar en maakte de tas en de ketting afhandig. De rover sloeg daarna op de vlucht.

De autobestuurster liep geen ernstig letsel op. De afgelopen periode zijn meerdere autobestuurders in een file in deze straat beroofd.