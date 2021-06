‘Surinamer opgepakt na vondst 3.000 kilo cocaïne en 11 miljoen euro in boerderij’

De Nederlandse politie is vorige week in een woonboerderij aan de Hoofdweg in De Kwakel gestuit op een enorm cocaïnepakhuis met 3.000 kilo coke en ruim elf miljoen euro. Volgens De Telegraaf is een opgepakte verdachte van dit cokepakhuis, een 54-jarige Surinamer genaamd Mukesh ‘Mike’ S. De recherche heeft sterke aanwijzingen dat de cocaïne direct afkomstig is uit een drugslijn vanuit Zuid-Amerika.

In het pand werden ook zes (hand)vuurwapens, dempers, munitie en geldtelmachines aangetroffen. Ook trof de politie een keur aan luxe goederen aan, waaronder flessen drank met een waarde van duizenden euro’s per fles, een luxe boek van zo’n 12.500 euro en een dure oldtimer. Op meerdere goederen is beslag gelegd.

Volgens de krant zou het bedrijf van S., die een graag geziene gast is bij businessclubs FC Aalsmeer en Ajax, ingeschreven staan op het adres. De krant meldt verder dat S. al jarenlang in Mexico werkt.

In Aalsmeer werd in een auto een tweede verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de grootschalige handel in verdovende middelen. Het betreft een 29-jarige man uit Hilversum. In het onderzoek werd daarnaast een huiszoeking gedaan op een adres in Hilversum.