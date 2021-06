Nog steeds niet duidelijk waardoor bestuurster van de weg raakte

Het is nog steeds niet duidelijk waardoor deze auto met drie inzittenden, zondagavond 27 juni van de weg raakte en tegen een schutting knalde. Daarbij kwam de 31-jarige bijrijder Omar Nathan Peiter om het leven. De autobestuurster Darialo B. (25) is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Zij verkeerde niet onder invloed van alcohol meldt het Korps Politie Suriname zojuist in een officieel persbericht over het dodelijk verkeersongeval.

Uit het voorlopige politioneel onderzoek kwam naar voren dat Dariola, de bijrijder Casandro G. (24) alsook de overledene bijrijder Omar Peiter in de personenauto over de Wilhelminastraat reden. Zij kwamen vanuit de richting van de Sewbarath Misserstraat gaande richting de Van Roosmalenstraat.

Ter hoogte van de Pater Weidmanstraat kwam het voertuig door tot nog toe onbekende reden op de rechterrijbaan van de weg. De auto kwam daarbij eerst tegen een palmboom aan en kwam vervolgens tegen een omrastering tot stilstand. Het slachtoffer Omar slingerde daarbij uit het voertuig (foto):

Verkeersdode is 31-jarige Omar Nathan Peiter

De politie trof hem bij aankomst aan de linkerzijde op het trottoir naast het voertuig aan. Hij vertoonde geen levensteken meer. Een arts stelde officieel de dood van het verkeersslachtoffer vast. De bestuurster Dariola die bekneld was geraakt, werd door de brandweer uit haar benarde situatie gehaald.

Samen met Casandro werd ze voor het bekomen van medische behandeling met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zij verkeren buiten levensgevaar en zijn ter observatie in de ziekeninrichting opgenomen.

Het voertuig is hangende het onderzoek ter herkeuring in beslag genomen. De Verkeersunit van regio Paramaribo is belast met het verder onderzoek in deze zaak meldt de Surinaamse politie.