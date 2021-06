Keti Koti aftrap met parade Shri Laksmi school in Amsterdam-Zuidoost

Onder flink getrommel en blaaspartijen van Excel Brass Band paraderen de leerlingen van de Shri Laksmi school trots door de straten van de wijk Bijlmer in Amsterdam. Ze vieren samen de hele week Keti Koti met allerlei activiteiten. Maandag was de aftrap met een parade om de week in te luiden.

“Onze school bestaat voor de helft uit Afro-Surinaamse Surinaamse leerlingen en we vieren en dragen samen de boodschap van vrijheid uit”, zegt directeur Rabin Mathoera. Sommige leerlingen van de bonte stoet, gestoken in traditionele kledij zoals de koto, de sari, de sarong of de soja, hebben teksten gekalkt op borden die ze met zich meedragen.

“Elke wijze uil begon als uilskuiken”, staat op één van de borden, wat zoveel betekent als; elke ontwikkeling volgt zijn eigen pad. Directeur Mathoera is daar van overtuigd en hij vertelt over de goede scores van zijn leerlingen tijdens de jaarlijkse Centrale Eindtoets.

“Dat komt natuurlijk ook door de vorming die de kinderen van ons meekrijgen, dat ze trots mogen zijn op hun afkomst en de aansluiting tussen de school en hun thuissituatie. Met name het contact met de ouders. Daardoor halen we het maximale uit elk kind”, zegt hij.

Vrijdagmiddag 2 juli om 1330 uur wordt de keti koti week afgesloten met muziek en andere optredens in aanwezigheid van de ambassadeurs van India en Suriname op het schoolplein van de Shri Laksmi school aan de Janusz Korczakstraat 73. Na afloop is er een mini Milan. Meer info? www.shrilaksmi.nl