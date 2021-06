Jongeren maken tentoonstelling ‘Zwart Goud’ in het Rijksmuseum

Vijf leerlingen in de leeftijd van 14 t/m 16 jaar van School 2 Community gevestigd op het Bindelmeer College in Amsterdam-Zuidoost, presenteren een eigen tentoonstelling in het Rijksmuseum onder de titel Zwart Goud. Ze doen mee aan de Teekenschool Take Over die dit jaar aansluit bij de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum.

Kunstenaars David Bade en Tirzo Martha uit Curaçao werken met het publiek aan tien beelden over de tien historische personen uit deze tentoonstelling, onder de titel Look at me Now. De jongeren hebben hier een elfde beeld aan toegevoegd dat het middelpunt vormt van hun tentoonstelling die zij de titel Zwart Goud hebben gegeven.

De tentoonstelling Zwart Goud wordt geopend op woensdag 30 juni, de dag voor Keti Koti, en is vrij toegankelijk tot en met 31 december 2021 in de Teekenschool van het Rijksmuseum.

Zwart Goud

Met de tentoonstelling Zwart Goud reflecteren de leerlingen vanuit hun eigen perspectief op de impact van ons gedeelde slavernijverleden op het heden. Hoe zal het verleden hun toekomst vormgeven? Zij zijn geraakt door wereldwijde gebeurtenissen die één ding gemeen hebben; onderdrukking die een aanval doet op hun huid, haar en identiteit. Deze generatie is op zoek naar gelijkheid en erkenning van het verleden. Zie jij enkel zwart of zie jij ook hun innerlijke goud?

De inhoud en organisatie van de tentoonstelling is in handen van Cherice Huisden, Givero Kensenhuys, Roosanne Cambach, Samani Agard en Savaro Kapel van het Bindelmeer College en het ROC Amsterdam. Ze werkten na schooltijd gedurende acht weken in het Rijksmuseum aan het beeld samen met kunstenaar Elvis Chen. Zij zijn begeleid door de Stichting For An Equal Society (FAES) met School 2 Community (S2C). De jongeren hebben het maakproces vastgelegd op foto en video met hulp van visual artist Fana Richters, AiRich, Joel Quayson en Bjorn Hato. De makers organiseerden ook zelf de opening en schreven de teksten bij de tentoonstelling.

Ook zijn leerlingen van de Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO) door School 2 Community uitgenodigd om hun visie op alledaagse racisme toe te voegen aan Zwart Goud. In een voorstelling bevragen zij: wat is echt Nederlands? Algemeen beschaafd Nederlands of ‘straattaal’? En wat zegt de Nederlandse taal over de Nederlandse geschiedenis en hoe Nederlanders naar zichzelf kijken? Al met al hebben verschillende werelden zich samengevoegd om een prachtig resultaat te delen met de bezoeker.

Teekenschool Take Over

In het project Teekenschool Take Over worden middelbare scholieren uitgenodigd hun eigen tentoonstelling te maken over een bepaald onderwerp. De tentoonstelling wordt gepresenteerd in de Teekenschool van het Rijksmuseum. De eerste editie werd georganiseerd in het voorjaar van 2019. Toen maakten leerlingen van het Zuider Gymnasium uit Rotterdam de tentoonstelling.

Look at me now wordt mogelijk gemaakt door Fonds21, het Mondriaan Fonds en Bestuursfonds Hollandse Meesters/Rijksmuseum Fonds.

De Teekenschool in het Rijksmuseum wordt mogelijk gemaakt door Fonds 21, Rijksmuseum Fonds, Vandenbroek Foundation, De Vink Family Foundation, Bestuursfonds Hollandse Meesters, Henry M. Holterman Fonds, Biemond Nassiri Fonds, Freek & Hella De Jonge Fonds, H&H Fonds, Royal Talens, Eerde International Boarding School, en anonieme schenkers